عبد النبي: لقاء النواب في مدينة طنجة هدفه إذابة الجليد بين أعضاء المجلس

ليبيا – قال عضو مجلس النواب الصالحين عبد النبي إن لقاء النواب في مدينة طنجة هدفه إذابة الجليد بين أعضاء المجلس، مشيرًا إلى أن الاجتماعات التشاورية تم خلالها تبادل وجهات النظر وإبداء مخاوف كل المشاركين.

عبد النبي أشار خلال مداخلة لبرنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه كان هناك إصرار خلال اجتماعات المغرب لعقد جلسة داخل ليبيا وتحديدًا غدامس، لإقرار ما تم الاتفاق عليه.

وأكد على أن الحل هو التئام مجلس النواب ليقوم باستحقاقاته القادمة، مشيرًا إلى أنه كان من المعارضين لعقد جلسه في غدامس، مقترحًا الاتفاق في المغرب على الرئاسة ليستطيع خلال السنة القادمة أن يؤدي الدور المطلوب منه، وهو إعداد الاستحقاقات القادمة وتسليم الأمانة للشعب الليبي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية