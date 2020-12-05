خبير تغذية يوضح القيمة الغذائية للموز في محاربة الخلايا السرطانية

قال خبير التغذية الفنلندي ريجو لاتيكاينن، إن الموز يعتبر من الفاكهة “الرائدة بلا منازع”، نظرا لقيمته الغذائية وتركيبته الغنية بالفيتامينات.

وأوضح الخبير أن الفوائده الصحية للموز تتغير مع مراحل نضوجه، المتمثلة بتبدل ألوان طبقته الخارجية، مشيرا إلى أنه غني بالبوتاسيوم والماغنسيوم وفيتامينات “أ” و”ب” و”ج”.

ولفت إلى أن الموز الأخضر: يحتوي على قدر منخفض جدا من السكر، ما يساهم بعملية إنقاص الوزن، إضافة الى احتوائه على المواد المضادة للأكسدة وهي غنية ببكتيريا البروبيوتيك المفيدة للجهاز الهضمي والأمعاء. كما يساعد الموز الأخضر على امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل.

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