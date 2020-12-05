بوقعيقيص: اتفاق تونس بمثابة إطار دستوري عام إن صحت التسمية مجازًا

ليبيا – قالت المحامية المشاركة في الحوار الليبي آمال بوقعيقيص إن مهمة فريق حوار تونس كانت تنحصر فقط في وضع الآليات اللازمة لتنفيذ توصيات برلين، وهي تعديل المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة تنفيذية منفصلة، مهمتها تقديم الخدمات والاستعداد للانتخابات القادمة.

بوقعيقيص أشارت وفقًا لموقع “عربي21” القطري أنه لم يكن ضمن مهام الفريق الخوض في ثوابت الأمة ومصادر التشريع التي وردت باستفاضة في الإعلان الدستوري ومن بعده الاتفاق السياسي.

ولفتت إلى أن اتفاق تونس بمثابة إطار دستوري عام إن صحت التسمية مجازًا، والتفاصيل محلها القوانين ولوائحها، وكذلك اللوائح الداخلية لهذه الأجسام السياسية بتشكيلها الجديد والتي نرجو أن تتضافر فيها جهود الجميع.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية