الأمم المتحدة تتوقع كارثة إنسانية في 2021 بسبب كورونا

أفادت مصادر صحفية، اليوم السبت، بأن عدد من المسؤولين البارزين في الأمم المتحدة، قالوا للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم في عضويتها 193 دولة، إن العام المقبل سيبدأ بكارثة إنسانية، مشددين على ضرورة ألا تقوم الدول الغنية بسحق الدول الفقيرة التي تدفع من أجل اللقاحات.

وذكرت الأمم المتحدة قبل أيام، أن الجائحة والإجراءات التي اتخذتها الدول لاحتوائها والأثر الاقتصادي لذلك دفع إلى زيادة 40% في عدد من يحتاجون لمساعدات إنسانية، مناشدة كافة الدول الغنية لجمع 35 مليار دولار لتمويل المساعدات.

ولفتت المصادر إلى أن المسؤولين أكدوا أن سنة 2021 ستكون كارثة حيث أن هناك 10 دول مهددة بحدوث مجاعة بها، و ستشهد على الأرجح “أسوأ أزمة إنسانية منذ تأسيس الأمم المتحدة” قبل 75 عاماً ولن يتمكنوا من تمويل كل شئ، بحسب تعبير هؤلاء المسؤولين.

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