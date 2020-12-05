النفط يصعد ويحلق قرب مستوى 50 دولارا بدعم آمال في تحفيز أمريكي

صعدت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 1%، لتظل عند مستوى الخمسين دولارا للبرميل إذ طغت توقعات بحزمة تحفيز اقتصادي أمريكية واحتمالات بشأن لقاح لفيروس كورونا.

وجرت تسوية برنت على زيادة 54 سنتا، بما يعادل 1.11 %، إلى 49.25 دولار للبرميل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 سنتا إلى 46.26 دولار للبرميل بعد ملامسة مرتفع عند 46.68 دولار للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي، ربح الخامان كلاهما للأسبوع الخامس على التوالي، إذ ارتفع برنت 1.7 % وزاد الخام الأمريكي 1.9 %.

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