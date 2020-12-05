بوزعكوك: جلسات غدامس التشاورية مستمرة إلى حين وصول بقية الأعضاء

أخبار ليبيا 24

أكد عضو مجلس النواب، والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين، علي بوزعكوك، أن جلسات مدينة غدامس التشاورية مستمرة إلى حين وصول بقية أعضاء البرلمان.

وأوضح بوزعكوك في تصريحات صحفية، أن ما بين 15 إلى 20 عضوا سيصلون، اليوم السبت، إلى غدامس، مشيرا إلى أنه سيتم عقد جلسة رسمية عقب وصولوهم ما بين يومي الأحد والاثنين المقبلين.

ووصل عدد من أعضاء مجلس النواب قادمين من طنجة المغربية، الخميس الماضي، إلى مقر الجلسة النيابية بفندق دار غدامس.

من جانبها دعت رئاسة مجلس النواب، برئاسة المستشار عقيلة صالح، كافة أعضاء المجلس لحضور الجلسة الرسمية التي ستنعقد بمقر مجلس النواب الدستوري بمدينة بنغازي يوم الإثنين المقبل لمناقشة التطورات الراهنة للأوضاع في البلاد.