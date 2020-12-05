على خلفية مقتل الشاب “سراج الورفلي” بلدة وادي زمزم تشهدا توترا أمنيا

أخبار ليبيا 24

تشهد بلدة وادي زمزم الواقعة على بعد 100 كم جنوب شرق مدينة مصراتة توترا أمنيا على خلفية مقتل الشاب، “سراج حسن عبدالمجيد الورفلي”، والذي اختطف منذ أيام من قبل مسلحي المليشيات التابعة لمصراتة والمتمركزة بالمنطقة.

وقال مصدر مطلع بالبلدة، لـ أخبار ليبيا 24، إن الورفلي اختطف ونقل إلى منزل أحد المواطنين المهجرين والذي استولت عليه المليشيات بمنطقة القداحية ومن ثم نقل إلى جهة غير معلومة تعرض فيها للتعذيب حتى فارق الحياة.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لدواعٍ أمنية، أن هذه الواقعة ليست الاولى من نوعها في المنطقة، دون أن تحرك حكومة الوفاق ساكناً حول الانتهاكات التي تقوم بها المليشيات التابعة لها بالرغم من التواصل معهم من قبل الجهات المختصة والمشايخ والأعيان.