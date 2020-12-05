المحجوب: الجيش رصد تحرك سفن حربية تركية في خليج سرت

أكد مدير التوجيه المعنوي في الجيش خالد المحجوب اليوم السبت، أن الجيش رصد تحرك سفن حربية تركية في خليج سرت، مشيرا إلى أنه يتم متابعتها.

وأضاف المحجوب في تصريحات صحفية أن السفن الحربية التركية توجد خارج نطاق المياه الإقليمية الليبية، ولم يرصد ما يدل على اقترابها من الهلال النفطي، مؤكداً جاهزية الجيش والقوات البحرية الليبية للتعامل مع أي طارئ.

وكانت قد أفادت مصادر برصد سفن حربية تركية في خليج سرت، وأن الأقمار الصناعية رصدت 6 فرقاطات بحرية تحمل العلم التركي، قبالة سواحل ليبيا، عند خليج سرت النفطي، وسط تكهنات بأن وجهتها مناطق الهلال النفطي التي تسيطر عليها قوات الجيش .

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