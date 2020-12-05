«الحصادي»: من هم بالمشهد حالياً لن يفلتوا من المحاسبة والعقاب

قال منصور الحصادي عضو مجلس الدولة الاستشاري، إنه سيبقى من “المتفائلين” رغم “تعقيدات المشهد في ليبيا” وفق قوله.

“الحصادي” عضو تنظيم الإخوان في ليبيا، والهارب من “درنة” غرد على حسابه بـ”تويتر” اليوم قائلاً: ” سأبقى من المتفائلين لأن الله يحب المتفائلين، فلا تخيفنكم تعقيدات المشهد ليبيا، ستسقر رغم كل ماحدث” وفق تعبيره.

وواصل “الحصادي”: ” سترفع المعاناة عن المواطن والوطن، وسيغادر من فى المشهد بطريقة ديمقراطية، ونترك الحكم عليهم للتاريخ والأجيال القادمة، وهذا لا يعني الإفلات من المحاسبة والعقاب” وفق تعبيره.