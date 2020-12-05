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«الحصادي»: من هم بالمشهد حالياً لن يفلتوا من المحاسبة والعقاب

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال منصور الحصادي عضو مجلس الدولة الاستشاري، إنه سيبقى من “المتفائلين” رغم “تعقيدات المشهد في ليبيا” وفق قوله.

“الحصادي” عضو تنظيم الإخوان في ليبيا، والهارب من “درنة” غرد على حسابه بـ”تويتر” اليوم قائلاً: ” سأبقى من المتفائلين لأن الله يحب المتفائلين، فلا تخيفنكم تعقيدات المشهد ليبيا، ستسقر رغم كل ماحدث” وفق تعبيره.

وواصل “الحصادي”: ” سترفع المعاناة عن المواطن والوطن، وسيغادر من فى المشهد بطريقة ديمقراطية، ونترك الحكم عليهم للتاريخ والأجيال القادمة، وهذا لا يعني الإفلات من المحاسبة والعقاب” وفق تعبيره.

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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • و أولهم انت وجماعتك من الخوان المفلسين الذين أنقلبوا علي نتائج الصندوق في2014 …لن تفلتوا من العقاب إنشاءالله …عقاب في الدنيا عن طريق المحاكم والتحقيقات وفي الآخرة امام رب العالمين حيث لن تنفعكم موزة و شقق القردوغان …أنت ومن معك لا أمان لكم ولا عهد ولا ومبدأ وهذا معروف عنكم منذ تأسيس حزبكم اللعين في مصر عام 1928 تحت رعاية ومساندة بريطانيا وحتي تاريخ اليوم…حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يامن تسببتم في ضياع الوطن والمواطن وسبب معاناته بنكبتكم في فبراير قهاير…حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من تسبب بهذه النكبة السودا النودا…

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