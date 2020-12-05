“الأغا” يُطالب بتعديل سعر الصرف.. بشروط

طالب رئيس قسم السيولة النقدية في المصرف المركزي البيضاء، رمزي الاغا، بتعديل سعر الصرف بشرط إلغاء كافة القيود المفروضة؛ للحصول على العملة الأجنبية، للأغراض الاستيرادية سواءً للتجار أو للمواطنين.

وجاء طلب “الآغا” عبر صفحته الشخصية، قبل انعقاد الاجتماع المرتقب لقطبي مصرف ليبيا المركزي، في إشارة إلى ضرورة تفعيل قرار “الجمارك”، بشأن عدم السماح بدخول السلع والبضائع التجارية إلا وفق أساليب الدفع المصرفية.

كما دعا “الأغا” إلى إلغاء القيود المفروضة على مصرف الوحدة والتجارة والتنمية لحصولها على العملة الأجنبية، لغرض فتح الاعتمادات.

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