صنع الله يزور مصحة النفط في طرابلس.. والمؤسسة: نسعى لتنفيذ مشاريع مماثلة في بنغازي وسبها

قام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بزيارة إلى مصحة النفط بطرابلس، اليوم السبت، من أجل الوقوف على سير إعادة تأهيل وتطوير المصحة، فيما تحدثت المؤسسة عن اعتزامها تنفيذ مشاريع مماثلة في كل من سبها وبنغازي.

ورافق صنع الله مدير عام المصحة أمينة معقاف، وقد استمع إلى شرح من إدارة المصحة والشركة المنفذة عن مشروع التطوير، حسبما ذكرت مؤسسة النفط في بيان اليوم نشرته على صفحتها بموقع «فيسبوك».

وقالت المؤسسة إن المشروع يأتي تلبية لـ«الخدمات الطبية المتزايدة للعاملين و الموظفين بقطاع النفط و عائلاتهم و تحسينها و لمواكبة التطوير الحاصل في الخدمات الطبية العالمية»، مشيرةإلى سعيها لتنفيذ مشاريع مماثلة في بنغازي وسبها وبعض مناطق عملياتها خلال العام المقبل، وذلك «على أمل الحصول على الميزانيات اللازمة».

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