المرصد السوري: تركيا تعتزم إرسال دفعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا خلال الأيام المقبلة

أعلن ما يسمى بالمرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، عن توقف عملية عودة المرتزقة المواليين لتركيا إلى سوريا من ليبيا منذ أكثر من 20 يوماً رغم التوافق الليبي – الليبي.

وأشار المرصد في بيان إلى أن هناك معلومات عن نية تركيا لإرسال دفعة جديدة من الفصائل السورية إلى ليبيا خلال الأيام القادمة.

ولفت المرصد إلى أن عدد المقاتلين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن بلغ نحو 18 ألفا.

ووفقاً لإحصائيات سابقة للمرصد فإن تعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 18 ألف “مرتزق” من الجنسية السورية، بينهم 350 طفلاً دون سن الـ18، وعاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 9850 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية.

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