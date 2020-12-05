وصول 8100 طن من أكياس الإسمنت إلى ميناء بنغازي

أعلنت إدارة ميناء بنغازي البحري، وصول عدد من السفن التجارية إلى الميناء محمّلة بحاويات بضائع وسلع متنوعة.

وبحسب إدارة الميناء؛ فقد وصلت سفينة نقل الحاويات “بلتاكي” التابعة للوكيل الملاحي “شركة أمواج ليبيا”، وعلى متنها 209 حاويات بضائع وسلع مختلفة.

وقد استقبل الميناء السفينة “ذيبس” التابعة للوكيل الملاحي “شركة ليبيا التضامن”، وعلى متنها 8100 طن من أكياس الإسمنت.

وتشير بيانات الإدارة إلى وصول السفينة “ملقا” التابعة للوكيل الملاحي “شركة النوق للتوكيلات الملاحية”، وعلى متنها 3352 طنا من الإسمنت المكيس.

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