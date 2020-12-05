العقوري ونظيره الإيطالي يبحثان تفعيل اتفاقية الصداقة بين البلدين

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 December, 2020

بحث رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري مع نظيره الإيطالي “بيرو فاسوني”، تفعيل اتفاقية الصداقة المبرمة بين البلدين والأوضاع السياسية الراهنة في ليبيا وتعزيز الاستقرار في حوض المتوسط وملف الهجرة وملف الصيادين الإيطاليين المحتجزين في ليبيا بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن العقوري استعرض خلال الاجتماع الافتراضي مع نظيره الإيطالي عبر تقنية الزوم عمل لجنة الخارجية فيما يتعلق بملف الهجرة مؤكداً ضرورة تضافر جميع الجهود من أجل حلحلة هذه الأزمة وبما يراعي مصلحة دول المنطقة والجانب الإنساني لظاهرة الهجرة والحرص على التعاون مع الاتحاد الأوروبي وإيطاليا لمواجهة هذه الأزمة.

وأكد الطرفان أهمية الدبلوماسية البرلمانية في دعم العلاقات بين البلدين وضرورة التواصل والتنسيق المستمر بين الجانبين وأن العلاقات بين البلدين لا يجب أن تقتصر على الحكومات.

وأشار العقوري إلى حرص مجلس النواب الليبي على تعزيز التعاون البرلماني والاستفادة من الخبرات البرلمانية لنظيره الإيطالي .