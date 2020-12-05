شركة الخليج العربي للنفط تكرم المتقاعدين خلال العام 2020

كرمت شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) الموظفين الذين تقاعدوا خلال العام الجاري، في احتفال بالقاعة الرئيسية بمقر الشركة، اليوم السبت.

وقالت إن الاحتفالية جاءت في مناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لتأميمها، وذلك بحضور رئيس لجنة الإدارة فضل الله عيسى الذي هنأ مستخدمي الشركة بمناسبة ذكرى التأميم، مضيفا أن الشركة «لا تنسى أبنائها الذين أناروا الطريق لأجيال تحمل الراية من بعدهم، متمنياً لهم حياة سعيدة بعد هذا العمر من الكفاح والاجتهاد».

وقال ونيس العيساوي، وهو أحد المتقاعدين إنه من الواجب «إكمال رحلة طويلة من الخبرة والمهنية والجدية في العمل»، بينما جرى توزيع شهادات تقدير ودروع تكريم وهدايا للمتقاعدين.

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