نجاح تسع عمليات قلب مفتوح بمركز طبرق الطبي

أخبار ليبيا24-خاص

أجريت بمركز طبرق الطبي تسع عمليات قلب مفتوح ناجحة لكبار السن، بأيادي طاقم جراحين ليبي، متكامل خلال الأيام الماضية، تحت نفقة الدولة الليبية.

وقال، مدير عام مركز طبرق الطبي، فرج الجالي، لأخبار ليبيا24، اليوم السبت، “إن تسع عمليات قلب مفتوح ناجحة لكبار السن أجريت بأيادي ليبية وأطقم مدربة بقيادة الطبيب عمر المنقوش وبرفقة طاقم متكامل من مركز بنغازي وطرابلس وطبرق”.

وأضاف الجالي، “أن العدد المستهدف هو 20 عملية بواقع عملية أو اثنين في اليوم الواحد”.

ولفت الجالي، إلى أن زمن العملية يستغرق 10 ساعات وبقيمة 35 ألف دينار ليبي على نفقة الدولة الليبية بمتابعة من الحكومة الليبية ووزارة الصحة ولجنة توطين العلاج بمركز طبرق الطبي”.

وقال، “إن العمليات التي أجريت خلال هذه الأيام لمرضى من طبرق والبيضاء وإجدابيا والمرج وبنغازي والأبرق”.

وأشار الجالي، إلى أنه أجريت أيضًا، في وقت سابق، بمركز طبرق الطبي 10 عمليات ناجحة لكبار السن.