رسو ناقلة محملة بـ40 مليون لتر من البنزين في طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

رست، اليوم السبت، على رصيف شركة البريقة بمدينة طبرق الناقلة “روسلي” لتفريغ 40 مليون لتر من البنزين.

وقال، عيد حدوث، مدير إدارة منطقة طبرق في شركة البريقة لتسويق النفط، إن لدى الشركة مخزون سابق في مستودع طبرق من البنزين، لافتًا إلى عدم وجود أزمة بنزين في المنطقة التي تتبع مستودع طبرق.

وأضاف حدوث، أن بوصول هذه الكمية سيكفي المخزون الإجمالي لمدة شهر، وسنعمل بأريحية بدون أية ضغوطات.

وأشار إلى أن شركات التوزيع متعاونة مع شركة البريقة في توصيل الوقود بكل أنواعه إلى الأبرق غرباً وأمساعد شرقاً وإلى الجغبوب جنوباً.

وبخصوص وقود الديزل، قال حدوث، “خاطبنا التزويد بشركة البريقة لتزويدنا بناقلة ديزل لمستودع طبرق”.

وأضاف، أن “مصفاة طبرق التابعة لشركة الخليج تزودنا بوقود الديزل بصفة مستمرة وليس لدينا أزمة في وقود الديزل”.

وأكد حدوث، على أن شركة البريقة شركة خدمية، مهمتها توفير الوقود والغاز للمواطنين على مستوى ليبيا في كل الأوقات بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط.