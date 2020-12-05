أطراف الحوار الليبي يصوتون من جديد يوم الاثنين المقبل على آلية اختيار المناصب القيادية

أفادت مصادر خاصة لليبيا 24 اليوم السبت بأن أطراف الحوار الليبي سيخوضون جولة جديدة من التصويت على آلية الاختيار لشاغلي المناصب القيادية في الحكومة الجديدة، وذلك يوم الاثنين المقبل.

وأوضحت المصادر أن الجولة الأخيرة من عملية التصويت لم يتم حسمها بشكل واضح لأي آلية حتى الآن.

وبينت أن جولة التصويت الأخيرة شارك فيها 71 عضوا صوت منهم 39 للخيار الثاني، بينما كان 24 من مؤيدي الخيار الثالث، فيما فضل 8 من المشاركين في التصويت الخيار العاشر، وامتنع 4 عن التصويت.

ومع عدم حسم نتائج التصويت في هذه الجولة تقرر الذهاب إلى جولة جديدة يوم الاثنين المقبل، مع الإشارة إلى أن حسم أحد المقترحات يحتاج للحصول على أصوات 75 % من عدد من شاركوا في الاقتراح.

واتفق أطراف الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة على القبول بنتائج التصويت مهما كانت ، على أن يعقب التصويت مناقشة إجراءات الترشح وكيفية الترشح إلى السلطة التنفيذية .

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