“إيتاميل رادار” الإيطالي: طائرة أمريكية في مهمة قبالة سواحل طرابلس

ذكر موقع “إيتاميل رادار” الإيطالي، أن طائرة أمريكية من طراز لوكهيد EP-3E “Aries II” ( 161410) التابعة للبحرية الأمريكية، غادرت صباح اليوم السبت من القاعدة الجوية “سودا باي” في جزيرة كريت اليونانية.

وأوضح “إيتاميل رادار”، أن الطائرة تحركت للقيام بعملية اعتيادية في جمع معلومات استخبارتية عن طريق اعتراض الإشارات، سواء كانت اتصالات بين الأشخاص أو من إشارات إلكترونية غير مستخدمة بشكل مباشر في الاتصالات قبالة طرابلس وغرب ليبيا.

ولفت إلى أن الطائرة غادرت من القاعدة التابعة لحلف الناتو في شرق المتوسط، حوالي الساعة 09:00 بتوقيت وسط أوروبا، موضحا أنه ليس لديهم مسار الطائرة الأمريكية في منطقة العمليات، ولكن يمكن تحديد المنطقة بدقة جيدة، لأنه تم تتبعها من قبل متعقب في مالطا.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه الجسر الجوي التركي عبر طائرات عسكرية تتجه إلى ليبيا في خروقات واضحة لاتفاق 5+5.

وكان مؤخرا قد أكد أيضا موقع «إيتاميل رادار» الإيطالي، أن طائرتين تابعتين للقوات الجوية التركية من طراز A400M (رقم 17-0078 و 18-0093 – إشارة الاتصال TUAF219 / 220)، قد غادرتا، صباح الثلاثاء الماضي، القاعدة الجوية في مدينة قونية التركية في اتجاههما إلى ليبيا وطائرة ثالثة من طراز A400M (رقم 18-0094 – إشارة الاتصال TUAF221) غادرت مطار أزمير إلى نفس الوجهة.

وهبطت الطائرة الأولى في قاعدة الوطية جنوب غرب طرابلس حوالي الساعة 12:00 بتوقيت وسط أوروبا.

وقبالة سواحل ليبيا، وفي وقت متزامن، جابت طائرة بوينج من طراز RC-135U تابعة للقوات الجوية الأمريكية (رقم 14849-64 – إشارة الاتصال LARD53) المنطقة.

وكانت الطائرة البوينج الأمريكية قد غادرت قاعدة سودا باي في جزيرة كريت اليونانية، حيث تراقب الطائرة منطقة طرابلس وبنغازي وسرت.

وتُعد هذه هي المهمة الثانية في أسبوع للطائرة الأمريكية، حيث كانت المهمة الأخيرة في 25 نوفمبر الماضي.