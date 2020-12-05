وسائل إعلام: الإثنين جولة ثانية لحسم آليات الترشح للسلطة التنفيذية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 December, 2020

أكدت وسائل إعلام نقلا عن البعثة الأممية حصول الخيار الثاني لاختيار السلطة التنفيذية في ليبيا على 39 صوتا من أصل 71 صوت.

وبينت المصادر أنه سيجري يوم الإثنين المقبل عقد جولة ثانية لحسم الخيار النهائي بين آليات الترشح للسلطة التنفيذية.

وبحسب موقع “الحدث” فإن الخيار الثاني تدعمه مجموعة الثري المصراتي عبدالحميد أدبيبة وأنصار عبدالجواد العبيدي (غريم عقيلة صالح ومنافسه على قيادة المجلس الرئاسي) وقيادات من غرب وشرق ليبيا.