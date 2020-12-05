مجموعة العمل السياسية بشأن ليبيا تعلّق على تقدّم المسار السياسي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 December, 2020

عقدت مجموعة العمل السياسية للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا اجتماعا في 3 ديسمبر 2020 لمراجعة التقدم المحرز حتى الآن فيما يتعلق بالمسار السياسي الليبي والنظر في كيفية دعم المشاركين في عملية برلين لدعم هذا المسار.

وقالت البعثة الأممية إن المجموعة رحبت “بالاختتام الناجح لاجتماع منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس في 15 نوفمبر ، والذي أسفر عن ثلاث وثائق ختامية (خارطة الطريق للمرحلة التحضيرية لحل شامل ؛ الفصل الخاص بالأهلية للترشح للسلطة التنفيذية ؛ الفصل بشأن سلطة تنفيذية موحدة) ، مما يفتح الطريق أمام عملية يقودها ويملكها الليبيون نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وليبيا موحدة وذات سيادة كاملة خالية من جميع أشكال التدخل العسكري الأجنبي والتدخل الخارجي”.

وأضافت أن المجتمعين دعوا الليبيين إلى دعم نتائج الحوار السياسي كخطوة أولى نحو استعادة سلطة تنفيذية موحدة وشرعية، وطالبوا جميع المشاركين في جبهة تحرير الشعب الليبرية بالاتفاق، تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، على الطرائق التي من شأنها أن تسمح بإنشاء مجلس الرئاسة المعاد تشكيله وحكومة الوحدة الوطنية الجديدة.

وشددت المجموعة على ترابط المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية وحقوق الإنسان / القانون الإنساني الدولي ، وأشارت إلى أن التقدم على المسار السياسي يمكن أن يساهم في زيادة تعزيز تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتخفيف التوترات الأخيرة فيما يتعلق بالحوكمة الاقتصادية والاستخدام العادل لعائدات تصدير النفط.