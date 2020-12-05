“شركة البريقة”: ناقلة الوقود “أنوار ليبيا” ترسو في ميناء طرابلس

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، رسو ناقلة الوقود “أنوار ليبيا” في ميناء طرابلس البحري بحمولة تقدر 34750م3.

وبحسب منشور للشركة على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، اليوم السبت، أوضحت خلاله أن العمليات التشغيلية لمباشرة التوزيع من الناقلة “انوار ليبيا” ستستأنف اعتبارا من الساعة 6 مساء اليوم السبت على شركات التوزيع، موضحة أنه قد تم تزويد جميع محطات العاصمة التابعة لشركات التوزيع من مستودع الزاوية لسد العجز .

جدير بالذكر أن عمال شركة البريقة لتسويق النفط، قد دخلوا في اعتصام مؤخرا احتجاجا على ما يتعرضون إليه من مضايقات على الطرقات، وناشدت الشركة الجهات الأمنية والسيادية والضبطية بالدولة للتدخل لتأمين الظروف الأمنية والمناخ الملائمين للعمال لضمان استمرار تزويد محطات شركات التوزيع والمرافق الحيوية والخدمية وبالذات التي تمس حياة المواطن ومتطلباته واحتياجاته بشكل مباشر .