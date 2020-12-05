الأجهزة الأمنية في الجفارة تبحث المشاركة في الدوريات الليلية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 December, 2020

عقدت الأجهزة الأمنية بالجفارة اجتماعا لمناقشة المشاركة فى الدوريات الليلية، وتشكيل غرفة يكون مقرها ديوان المديرية تحت إشراف مدير الأمن وعضوية رؤساء الفروع.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن الاجتماع عقد بديوان مديرية أمن الجفارة بمشاركة مدير أمن الجفارة عميد عبد الناصر الطيف اجتماعا مع ورؤساء فروع كلا من “الأمن الداخلي والمخابرات العامة ومكافحة المخدرات والشرطة الزراعية وهيئة السلامة الوطنية” بحضور مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية والعامة وعدد من رؤساء الأقسام والمراكز والوحدات.

وأوضحت وزارة الداخلية أن الجتماع يأتي بناء على تعليمات وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا بشأن تشكيل غرفة أمنية مشتركة تضم جميع فروع الأجهزة والإدارات المتواجد داخل نطاق مديريات الأمن بالمناطق وبإشراف ومتابعة من قبل مدير الأمن.