أخر مفاجأت المشهد الليبي : السياسة تمنح حفتر ما عجزت عنه الحرب

أكدت مصادر دبلوماسية أن حفتر هو الرابح الأكبر من وراء مسارات الحوار السياسي التي تشهدها ليبيا هذه الأيام ، مشيرة إلى أن الحلول السياسية سوف تمكنه مما عجز عنه بالحرب دون أن يعطي شيئا في المقابل.

و أشارت المصادر إلى أن حفتر فشل في الحصول على شرعية الأمر الواقع بعد سنوات من الاقتتال ، لافتة إلى وجود فصائل و تيارات أخرى تمتلك وزنا سياسيا وعسكريا لا يستهان به في المشهد الليبي.

و أوضحت المصادر أن حفتر بدأ في إعداد أوراقه التي تمكنه من الاستمرار في المشهد السياسي مستقبلا، مشيرة إلى أنه سيدعم عضو مجلس النواب سعد البدري لتولي منصب رئيس مجلس النواب في جلسة البرلمان التي ستعقد الاسبوع القادم في مدينة غدامس.

و كشفت المصادر أن حفتر سيحصل على الشرعية التي تمكنه من التواجد على الساحة السياسية رغم معارضة المجتمع الدولي ، لافتة إلى وجود تحالفات و اتفاقات لتمرير الصفقة مستندة إلى أن سعد البدري هو شقيق عبدالباسط البدري مستشار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح .

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