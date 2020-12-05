لجنة من رئاسة الوزراء تتفقد مركز طبرق الطبي

أجرت لجنة مكونة من مستشاري رئاسة الوزراء بالحكومة الليبية في الشأن الصحي، زيارة ميدانية لمركز طبرق الطبي للاطلاع على سير العمل ومتابعة الاحتياجات والنواقص.

ووفق المركز فقد تمت خلال الزيارة متابعة وحصر الإمكانيات والنواقص، إضافة إلى متابعة العناصر الطبية والطبية المساعدة والموظفين والعاملين بالمركز، حيث أكدت اللجنة حرص رئاسة الوزراء على ضرورة تكثيف الجهود في المؤسسات الصحية لتقديم الخدمات المناسبة للمواطن، مثمنة الجهود التي تبذل داخل أقسام مركز طبرق الطبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا