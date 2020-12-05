تشجيع دولي للوصول لاتفاق عاجل بالحوار السياسي الليبي

أخبار ليبيا24

قالت بعثة الأمم المتحدة، اليوم السبت، إن مجموعة العمل السياسية التابعة للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا، رحّبت بالاختتام الناجح لاجتماع منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس في 15 نوفمبر.

وأضافت البعثة في بيان، أن ممثلي الجزائر وألمانيا وجامعة الدول العربية وبعثة الأمم المتحدة، في ختام اجتماعهم يوم 3 ديسمبر الجاري، دعوا جميع أصحاب المصلحة الليبيين إلى دعم نتائج الحوار السياسي، كخطوة أولى نحو استعادة سلطة تنفيذية موحدة وشرعية.

وقالت، إن مجموعة العمل السياسية التابعة للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا، شجعت جميع المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى سرعة الاتفاق، تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على الطرق التي من شأنها أن تسمح بإنشاء المجلس الرئاسي المُعاد تشكيله وحكومة الوحدة الوطنية الجديدة.

وأضافت، أن المجموعة دعت جميع أصحاب المصلحة إلى ضمان نزاهة الحوار السياسي الليبي، وممارسة الاعتدال في البيانات العامة والامتناع عن خطاب الكراهية والخطاب التصعيدي.

وذكرت أن المجموعة، أقرت بأهمية دور البلدان المجاورة والمنظمات الإقليمية، وأهمية تنسيق الجهود الدولية المتسقة والمنسقة والمعززة، لتسهيل تنفيذ خارطة الطريق، ولا سيما فيما يتعلق بالتقدم على المسار الدستوري والعملية الانتخابية.

كما ذكرت، أنهم شددوا على ترابط المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، لافتين إلى أن التقدم على المسار السياسي يمكن أن يسهم في زيادة تعزيز تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتخفيف التوترات الأخيرة، فيما يتعلق بالحوكمة الاقتصادية والاستخدام العادل لعائدات تصدير النفط.