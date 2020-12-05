مدير أمن طرابلس: تشكيل لجنة للنظر في الأمور التنظيمية وتقدم تقرير مفصل لرئيس المباحث الجنائية

اتفق العميد أسامة عويدان، مدير أمن طرابلس، اليوم السبت، مع مدراء المكاتب والإدارات بجهاز المباحث الجنائية، على تشكيل لجنة تنظر في كل الأمور التنظيمية، وتقديم عرض مفصل خلال 24 ساعة لرئيس جهاز المباحث الجنائية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده «عويدان»، اليوم بجهاز المباحث الجنائية، مع مدراء الإدارات ورؤساء المكاتب بالجهاز، وفقًا لبيان للجهاز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما تم الاتفاق على تفعيل القانون رقم 10 فيما يخص الغياب وتجاوز المدة القانونية، وإعلان حالة الطواري على مستوي قيادات جهاز المباحث الجنائية، وضرورة انتقال الإدارات المعنية، والتي على رأسها إدارة تحقيق الشخصية، وإدارة المختبرات، ومكتب الأتر لمقر جهاز المباحث الجنائية بمنطقة صلاح الدين، ومباشرة أعمالهم من تاريخ اليوم.

فيما ناقش المجتمعون الرؤية في إطار عام في تسيير إدارة الجهاز، وكذلك تنسيق وتنظيم العمل ما بين الإدارات، وإعادة النظر في الهيكلية والبناء التنظيمي لجهاز المباحث الجنائية بالنظر لكون الجهاز مختص بالعمل على كامل التراب الليبي.

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