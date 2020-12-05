إطلاق خدمة “بلّغ” لاستقبال بلاغات وشكاوى المواطنين في بنغازي الكبرى

أخبار ليبيا24

أطلقت الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي الكبرى خدمة “بلّغ” لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين من خلال رقم قصير تخصصه شركتي “ليبيانا” و “المدار” عبر الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالحكومة الليبية.

وتهدف هذه الخطوة، بحسب وزارة الداخلية بالحكومة الليبية “المؤقتة”، لإشراك عامة الشعب في الأمن المجتمعي من خلال الإبلاغ عن المطلوبين أو المشتبه بهم أو أية ظاهرة يمكن أن تشكل جريمة.

وأتى الإعلان عن هذه الخدمة، خلال اجتماع عقدته الغرفة، اليوم السبت، بديوان وزارة الداخلية في مدينة بنغازي، برئاسة رئيس الأركان العامة رئيس الغرفة، الفريق عبدالرازق الناظوري، وعضوية وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ورؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية في مدينة بنغازي، في حضور رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالحكومة الليبية، سالم الدرسي.

وقررت الغرفة اعتماد هذا الإجراء، على أن يكون مقره في مديرية أمن بنغازي، ويضم مندوبين عن مختلف الوحدات العسكرية والأمنية الأعضاء في الغرفة.

وأوضح رئيس الهيئة أن عملية البلاغات ستتم في سرية تامة لضمان تحرك الجهات الأمنية والضبطية بالشكل العاجل، لافتا إلى أن عملية البلاغات الكاذبة سيتم رصد أصحابها فورا.

ودعت الغرفة كافة المواطنين التمتع بروح المسؤولية والمشاركة في استخدام الرقم، الذي سيتم الإعلان عنه، مؤكدة أن الأمن مسؤولية جماعية يجب أن تسوده روح التعاون لرصد مختلف الأفعال التي تشكل جرائم أو مخالفات قانونية.