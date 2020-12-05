مصرف التجارة والتنمية يؤسس بنك الطعام الليبي و«الحبري» يشيد بالفكرة

أعلن مصرف التجارة والتنمية الإدارة العامة بنغازي عن تأسيس بنك الطعام الليبي لتوفير الطعام والغذاء لمستحقيه من محدودي الدخل والمتعففين من التبرعات والهبات والزكاوات.

وذكر بنك الطعام الليبي، في بيان له، أنه تم اليوم الخميس الماضي بقاعة الإجتماعات الرئيسية بمصرف التجارة والتنمية الإدارة العامة بنغازي انعقاد اجتماع الجمعية العمومية الأول للبنك الطعام.

وشارك في الاجتماع محافظ “مركزي البيضاء” علي الحبري، ورئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية جمال الطيب عبد الملك، ومدير عام مصرف التجارة والتنمية وسيم عبد الله الزوي، وكذلك غالبية أعضاء الجمعية العمومية.

وأثنى علي الحبري على فكرة جمال الطيب عبد الملك في تأسيس بنك الطعام الليبي، مشيرا إلى أنه مؤسسة خيرية تطوعية مناطة بتوفير الطعام والغذاء لمستحقيه من محدودي الدخل والمتعففين من التبرعات والهبات و الزكاوات.

وأشاد المحافظ بجهود مصرف التجارة والتنمية الراعي الرسمي لبنك الطعام الليبي حيث تبرع مصرف التجارة والتنمية بتقديم مقر مؤقت لبنك الطعام الليبي بوكالة الوحدة العربية ( شارع 20 ) والدعم بسارات حفظ الأطعمة والكثير من الأمور اللوجستية.

الجدير بالذكر أن كل أعضاء مجلس الإدارة والمراجع الخارجي وكل من يعمل تحت مظلة بنك الطعام الليبي هم متطوعون بدون مقابل، كون البنك منظمة أهلية تتبع منظمات المجتمع المدني التطوعية .

وانتهى الاجتماع بالمصادقة على أول مجلس للإدارة واعتماد النظام الأساسي لبنك الطعام الليبي .