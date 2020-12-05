أبوصوة: لا يوجد مكان لعزل حالة واحدة مصابة بكورونا في المنطقة الغربية

قال رئيس فريق الرصد والاستجابة السريعة لمكافحة كورونا بنالوت، محمد أبوصوة، اليوم السبت، إن قرار إغلاق مراكز العزل داخل المدينة كان سلبيا، وأدى إلى تراكم الحالات، خصوصًا في فصل الشتاء الذي يشهد زيادة ملحوظة في الإصابات بما يصل إلى 3 أضعاف المعدلات العادية.

وأوضح أبوصوة في تصريحات صحفية أن هناك نقص بمراكز العزل عموما في المنطقة الغربية، مشيرا إلى أن مراكز كانت تعمل في السابق، لكنها الآن خالية من الكوادر الطبية بسبب تأخر المكافأت، لتصل الأمور إلى عدم وجود أي مكان لعزل حالة واحدة في المنطقة الغربية، مُطالبًا الجهات المسؤولة بدعمهم بالكوارد الطبية، خصوصا أن الوضح كارثي حاليا، على حد وصفه.

وأكد أبوصوة أن فتح المعابر الحدودية مع تونس، أثر سلبا على الوضع الوبائي، في ظل عدم توافر تحليل “بي سي آر” للمسافرين، خصوصا أن عملية إظهار النتيجة تحتاج إلى يومين أو ثلاثة، الأمر الذي زاد من حالات الإصابة بالفيروس.

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