المرصد السوري: تركيا تنوي إرسال دفعة جديدة من مرتزقة الفصائل السورية نحو ليبيا

ليبيا – قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت إن عمليات إعادة المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، قد توقفت منذ أكثر من 20 يومًا.

المرصد السوري أوضح -وفقًا لمكتبه الإعلامي- أن آخر دفعة من المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق، عادت في منتصف نوفمبر الفائت لتتوقف بعد ذلك.

وذكر المرصد السوري أنه حصل على معلومات تفيد بأن تركيا لم تتوقف عن إعادة المرتزقة السوريين من ليبيا فحسب، بل تنوي إرسال دفعة جديدة من مرتزقة الفصائل السورية المسلحة نحو ليبيا، خلال الأيام القادمة.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية