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بدء توزيع مستلزمات طبية خاصة بكورونا على مراقبات التعليم بالمؤقتة

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

باشرت وزارة التعليم بالحكومة الليبية “المؤقتة” اليوم السبت، في توزيع المستلزمات الطبية الخاصة بالمؤسسات التعليمية على مراقبات التربية والتعليم.

وقالت الوزارة، في بيان، إن توزيع هذه المستلزمات يأتي تطبيقا للإجراءات الاحترازية وفق الخطة الدراسية البديلة للعام الدراسي الجديد.

 وأضافت الوزارة، أن عددًا من مراقبي مراقبات التعليم ومندوبيهم، استلموا مخصصاتهم من المستلزمات الوقائية، المتمثلة في أجهزة قياس حرارة الجسم الإلكترونية ومعقمات الأيدي، لافتًا إلى أن باقي الدفعات ستتوالى تباعًا.

وأكدت الوزارة، أنها أعدت في وقت مبكر كافة الإحصائيات والبيانات الخاصة بالمستلزمات الطبية، واستكملت الإجراءات المتعلقة بالخطة الدراسية البديلة، وأحالتها إلى جهات الاختصاص.

كما أكدت، حرصها على انطلاق العام الدراسي، بشكل سليم، تُأمن فيه صحة وسلامة المعلمين والطلبة.

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