تطورات الأوضاع في ليبيا محور مباحثات بوقادوم ودي مايو

بحث وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، اليوم السبت، مع نظيره الإيطالي ،لويجي دي مايو، تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقالت الخارجية الجزائرية في بيان أن جدول أعمال المحادثات بين الوزيرين والتي ستستمر ليومين يشمل العديد من القضايا الإقليمية والدولية، خاصة التطورات الأخيرة للأوضاع في ليبيا ومالي.

وأكد البيان أن المحادثات بين الوزيرين تشكل فرصة لاستعراض المحاور الأولية للتعاون الثنائي ودراسة أجندة المواعيد الكبرى مستقبلا لاسيما انعقاد الاجتماع رفيع المستوى الرابع خلال سنة 2021.

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