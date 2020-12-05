أطباء ليبيا: “الوفاق” تتستر على اختطاف المليشيات المسلحة للأطقم الطبية

أعربت نقابة أطباء ليبيا، عن غضبها من تصرفات حكومة الوفاق غير المعتمدة بسبب ما تتعرض له الأطقم الطبية من الاعتداء والاختفاء القسري، وحجز للحرية، مؤكدة أن المليشيات المسلحة تتجاوز سلطات القانون وتستغل هشاشة المنظومة الأمنية وتعتدي على الأطقم الطبية وهم يقدمون خدماتهم الطبية لمن يحتاجون الرعاية الصحية، في ظل صمت واضح حتى عن إصدار البيانات من قبل ما يعرف بالمجلس الرئاسي ووزير داخلية حكومة الوفاق غير المعتمدة.

وأشارت النقابة، إلى أن غياب الردع والملاحقة الأمنية والقانونية وعدم جدية الإجراءات التي تتخذ ضد الجناة الذين دائماً يفلتون من العقاب، يجعل من الاعتداء على الأطقم الطبية مسلسلاً مكرراً، ما يعرض حياة الطبيب للخطر.

كما حذرت النقابة، من أن حوادث الاعتداء على الأطقم الطبية ستؤثر بشكل سلبي على أداء المنظومة الطبية وستعرض حياة المرضى للخطر، وستسهم في خلق بيئة طاردة للعناصر الطبية ويشجع على هجرة الكفاءات الوطنية إلى الخارج، مطالبة “الوفاق” بسرعة التدخل وكشف ملابسات اختطاف صديق بن دلة أحد أشهر جراحي العظام في ليبيا وتحديد مكان احتجازه وإطلاق سراحه وضمان عودته سالما لعمله وأهله وضبط الجناة وإيداعهم السجن.

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