تقرير: ليبيا تشهد تدهورا في حقوق الإنسان بسبب الصراعات والتدخلات الخارجية

كشف تقرير لوزارة الخارجية والكومنولث البريطانية المسؤولة عن الشؤون الخارجية عن حقوق الإنسان والديمقراطية للنصف الأول من عام 2020 في 30 دولة، أن ليبيا شهدت تدهورا في الحفاظ على حقوق الإنسان في ظل استمرار الصراع والحرب والتدخلات الخارجية في البلاد.

وأضاف التقرير أن الأمم المتحدة رصدت ما لا يقل عن 358 ضحية مدينة في الفترة ما بين 1 أبريل إلى 30 يونيو بسبب الصراع بين الأطراف الليبية.

وأشار التقرير إلى أن منظمة الصحة العالمية صنفت ليبيا في المركز الأول من حيث عدد الهجمات للمليشيات المسلحة على المرافق الصحية وموظفي الصحة من يناير إلى مايو الماضيين.

وتابع التقرير أن الألغام جراء الصراع والحرب في ليبيا تسببت في وفاة العديد من الأبرياء، لافتا إلى أن بريطانيا تواصل دعم وتمويل بعض المنظمات غير الحكومية لرسم خريطة لمخاطر المتفجرات ومحاولة إزالة الألغام من البلاد.

وأوضح التقرير أن المهاجرين واللاجئين يتعرضون للمخاطر والهجمات العشوائية والقتل غير قانوني .

وأكد التقرير أن ليبيا تشهد تكميما لأفواه الصحفيين والنشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأشار التقرير إلى أن حكومة المملكة المتحدة أسست نظام عقوبات عالمي لحقوق الإنسان، لافتا إلى أنه تم استخدامه لتنفيذ عقوبات على 49 فردًا ومنظمة مسؤولة عن بعض أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان، مبينا أنه تم توقيع عقوبة عالمية على “ألكسندر لوكاشينكو” رئيس بيلاروسيا ونجله و 6 مسؤولين كبار بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في 29 سبتمبر الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24