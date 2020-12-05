امغيب: أنقرة ماضية في اتجاه الحرب والسيطرة على الحقول النفطية في الجنوب الليبي

أكد عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، أن استمرار تدفق الأسلحة عبر جسر جوي تخرج فيه الطائرات العسكرية التركية من مطارات تركيا لتهبط في القواعد والمطارات الجوية الليبية المحتلة من قِبَل تركيا يبرهن على أن ما تقوم به البعثة الأممية من اجتماعات ومسارات وحوارات يأتي في مسار وما تخطط تركيا وحلفائها له يأتي في مسار مناهض.

وقال امغيب إن التحشيد العسكري التركي الذي لم يتوقف يؤكد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يرفض أي حلول للتسوية السياسية، موضحاً أن أنقرة ماضية في اتجاه الحرب والسيطرة على الحقول النفطية في الجنوب الليبي كمرحلة أولى ثم التقدم نحو الهلال النفطي وسط البلاد، وذلك في استهزاء واضح بقرارات مجلس الأمن وكل ما صدر عن مخرجات مؤتمر برلين.

واستبعد امغيب، التوصل لأي اتفاق بسبب تغذية أطراف دولية للخلاف بين المتحاورين عبر استخدام المال الفاسد والوعود الكاذبة.

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