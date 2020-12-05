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أردوغان: مواقفنا «مشرفة» في ليبيا 

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده تتبني بلاده مواقف مشرفة ومبدئية عندما وقفت إلى جانب الشرعية في ليبيا.

وواصل أردوغان زعمه، خلال كلمة له بمراسم افتتاح طريق في ولاية قارص (شمال شرق)، عبر اتصال مرئي من قصر وحيد الدين في إسطنبول، ان بلاده تتبنى مواقف مشرفة ومبدئية عندما وقفت إلى جانب الشرعية في ليبيا والعدالة في سوريا والسلام والاستقرار في العراق.

ومن جانب آخر، ادعى أن بلاده استعادت أذربيجان إقليم “قره باغ” انتصار شرعي مستحق لها.

وتابع: “نحمد الله على أن الهلال والنجمة (الموجودان في علم أذربيجان) باتا يزينان سماء قره باغ بفضل نضال أشقائنا الأذربيجانيين”.

وشدد الرئيس التركي زاعما على مواصلة تركيا الوقوف بجانب الحق والمظلومين في كل زمان ومكان.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • متخلف عقليا فهدفه الرئيسى فى ليبيا لم يتحقق وهو السيطرة على منابع النفط بعد ان رايناه يظهر على الفضائيات امام خريطة ليبيا وهو يقول انه سيسيطر على منابع النفط ولكن الخط الاحمر المصرى انهى اطماعه وفى شرق المتوسط خط اجمر فرنسى ومناورات مصرية يونانية فى عقر داره فى بحر ايجه وفى سوريا فشل فشلا زريعا ولايزال ملايين اللاجئين السورين مشردين على الحدود التركية وفى مصر والسودان ضحاياه من الاخوان فى السجون وفى داخل تركيا يبيع اصول تركيا لقطرائيل وعلى الطريقة الفلسطينية سنجد اسرائيل تشترى ارض تركيا من قطرائيل وراينا المعارضة الاركية تتهم اردوغان بالخيانة وبيع تركيا ان مايحدث قرق وليس شرف

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