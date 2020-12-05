أردوغان: مواقفنا «مشرفة» في ليبيا 

زعم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده تتبني بلاده مواقف مشرفة ومبدئية عندما وقفت إلى جانب الشرعية في ليبيا.

وواصل أردوغان زعمه، خلال كلمة له بمراسم افتتاح طريق في ولاية قارص (شمال شرق)، عبر اتصال مرئي من قصر وحيد الدين في إسطنبول، ان بلاده تتبنى مواقف مشرفة ومبدئية عندما وقفت إلى جانب الشرعية في ليبيا والعدالة في سوريا والسلام والاستقرار في العراق.

ومن جانب آخر، ادعى أن بلاده استعادت أذربيجان إقليم “قره باغ” انتصار شرعي مستحق لها.

وتابع: “نحمد الله على أن الهلال والنجمة (الموجودان في علم أذربيجان) باتا يزينان سماء قره باغ بفضل نضال أشقائنا الأذربيجانيين”.

وشدد الرئيس التركي زاعما على مواصلة تركيا الوقوف بجانب الحق والمظلومين في كل زمان ومكان.