الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي الكبرى تطلق خدمة «بلّغ» لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين

أطلقت الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي الكبرى، خلال اجتماعها اليوم السبت، خدمة «بلّغ» لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين، من خلال رقم قصير تخصصه شركتي ليبيانا والمدار عبر الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالحكومة الموقتة.

وتهدف هذه الخطوة لإشراك «عامة الشعب في الأمن المجتمعي من خلال الإبلاغ عن المطلوبين أو المشتبه بهم، أو أية ظاهرة يمكن أن تشكل جريمة»، وفق بيان للغرفة اليوم.

الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى تؤجل حصر سلاح المواطنين إلى ما بعد ضبط المطلوبين جنائيا

وقررت الغرفة اعتماد هذا الإجراء، على أن يكون مقره في مديرية أمن بنغازي، ويضم مندوبين عن مختلف الوحدات العسكرية والأمنية الأعضاء في الغرفة.

وعقدت الغرفة اجتماعها اليوم بديوان وزارة الداخلية في مدينة بنغازي، برئاسة رئيس الأركان العامة، رئيس الغرفة الفريق عبدالرازق الناظوري، وعضوية وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ورؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية في مدينة بنغازي، بحضور رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالحكومة الليبية السيد سالم الدرسي.

وأوضحت رئيس الهيئة أن عملية البلاغات، ستتم في سرية تامة لضمان تحرك الجهات الأمنية والضبطية بالشكل العاجل، لافتا إلى أن عملية «البلاغات الكاذبة» سيتم رصد أصحابها فورا.

ودعت الغرفة كافة المواطنين للتمتع بروح المسؤولية والمشاركة في استخدام الرقم الذي سيتم الإعلان عنه، مؤكدة أن الأمن مسؤولية جماعية يجب أن تسوده روح التعاون لرصد مختلف الأفعال التي تشكل جرائم أو مخالفات قانونية.

من جهة أخرى، أكد رئيس الغرفة أن وحدات الجيش مساندة لدور أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط الشارع العام، وضبط المطلوبين للعدالة، مصدرا تعليماته لإجراء النقاط والتمركزات الأمنية بشكل مشترك بين كافة أعضاء الغرفة.

واستعرضت الغرفة نتائج عملها خلال المرحلة السابقة، فيما دعا وزير الداخلية لرفع وتيرة عمل الغرفة لتكون في مستوى الطموحات، والشروع في إعادة الأملاك المتنازع عليها والمسلوبة من بعض المواطنين لملاكها وفقا للقانون.

وناقشت الغرفة آليات ضبط المطلوبين للعدالة ومداهمة أوكار الجريمة مروجي الخمور والمخدرات، في مختلف مناطق مدينة بنغازي، وفقا لخطة محكمة توضع بالخصوص.

كما أكدت الغرفة ضرورة استمرار العمل في إخلاء المقرات التي كانت تشغلها تشكيلات عسكرية وأمنية داخل مدينة بنغازي، وتسليمها بشكل قانوني للجهات المالكة لها، مع ضرورة استمرار المجاهرة بالأمن وضبط الشارع العام من خلال الخطة المرورية وخطة الأمن الظاهر والتحري والقبض.

وأكدت الغرفة ضرورة استمرار العمل للقضاء على ظاهرة الزجاج المعتم للآليات العسكرية والأمنية والمدنية، ومنع تجولها دون لوحات معدنية، مع البدء في حصر العرب والأجانب المقيمين في المدينة بشكل أكثر دقة، من خلال اللجنة التي أقرتها الغرفة بالخصوص.

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