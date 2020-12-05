امغيب: أردوغان يرفض مسارات التسوية السياسية في ليبيا

اعتبر عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن ما تقوم به البعثة الأممية لدى ليبيا من اجتماعات ومسارات وحوارات يأتي في مسار، وما تخطط له تركيا وحلفاؤها يأتي في مسار مناهض، في إشارة إلى استمرار تدفق الأسلحة التركية إلى ليبيا.

وأكد امغيب خلال تصريحات صحفية أن التحشيد العسكري التركي الذي لم يتوقف، ما يدل على أن أردوغان يرفض أي حلول للتسوية السياسية في ليبيا، موضحاً أن أنقرة ماضية في اتجاه الحرب والسيطرة على الحقول النفطية في الجنوب الليبي كمرحلة أولى والتقدم نحو الهلال النفطي وسط البلاد، في استهزاء واضح بقرارات مجلس الأمن وكل ما صدر عن مخرجات مؤتمر برلين.

وكانت تركيا قد قامت بمنع الجيش الألماني من تفتيش سفينة نقل تابعة لتركيا، تدور شبهات حول قيامها بنقل أسلحة لليبيا، وكان القوات الألمانية تمارس مهامها في إطار مهمّة عملية “إيريني” الأوروبية لمراقبة نقل الأسلحة إلى ليبيا، لتسمح تركيا في وقت لاحق بتفتيشها.

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