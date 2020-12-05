جهود أهلية لتشجير متنزه الجلاء ببنغازي

شرع أعضاء من منظمة “من الأرض إلى البحر” في حملة لتشجير متنزه الجلاء السياحي في مدينة بنغازي بغرس عدد من الشتلات في غضون 3 أسابيع بواقع 200 شتلة في كل يوم.

وتهدف الحملة إلى التقليل من نسبة انبعاث غاز الكربون في الشوارع من خلال زرع هذه الشتلات، ومساهمة من المنظمة في المحافظة على البيئة في المدينة، في عمل ومبادرة مجتمعية خلاقة تطوع فيها الكثير من المنظمات المعنية بالبيئة؛ من أجل إظهار المتنزهات ومدينة بنغازي بالشكل اللائق.

وتشهد بلدية بنغازي، حملات نـظافة مكثفة بمختلف أحياء البلدية وشوارعها بكافة الفروع، وشملت حملات النظافة المكثفة أعمال تنظيف منطقة شبنه، طريق الدائري الرابع، شارع سوريا، شارع الكويت، شارع العراق، طريق العروبة بجوار مشروع البحيرات من جزيرة دوران سوق السيارات، وصولا إلى جزيرة دوران سيدي يونس- حسب ما أوردته صفحة البلدية.

كما وصلت الحملة أيضا إلى “أرض الشريف” بجوار سوق زمزم، و“حي السلام”، “شارع الأردن”، “شارع لبنان” وطريق الدائري الرابع من جزيرة دوران سوق السيارات إلى تقاطع الطريق مع شارع لبنان، وعمارات 1015 المعروفة بعمارات السبخة.

وتشمل أعمال النظافة إزالة القمامة والمخلفات، إضافة إلى نظافة مكثفة بمنطقة المساكن، تضمنت تنظيف الأرصفة والساحات وإزالة كافة المخلفات ونقلها إلى المكب العمومي، بالإضافة إلى نقل القمامة من مختلف مناطق وأحياء بلدية بنغازي.

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