محكمة سويسرية تكشف اختلاس دبلوماسي ليبي مليون فرنك مخصصة لعلاج الليبيين

أفادت صحيفة” برنر تسايتونغ” السويسرية، بأن المحكمة العليا بسويسرا تنظر قضية تورط طبيب سويسري في مساعدة دبلوماسي ليبي على اختلاس مبلغ يقدر بنحو بمليون فرنك سويسري، خاصة بالقسم الصحي للسفارة الليبية في مدينة بيرن السويسرية.

وقالت الصحيفة السويسرية في تقرير لها، أن الطبيب المتهم كان يعمل في مستشفى مدينة بيرن قد وافق على صفقة مشبوهة عام 2014 بعد أن أرسل إليه الدبلوماسي الليبي ملفات لمرضى ليبيين لتقدير تكلفة علاجهم وتقييم ما إذا كان يمكن علاج المرضى في سويسرا، مضيفة أن السفارة الليبية حولت كامل تكاليف العلاج إلى الطبيب المتهم بالرغم من أن المرضى لم يعالجوا عنده واضطر الطبيب إلى إرسال 80% من المبلغ المحول إليه إلى الحسابات الخاصة بالدبلوماسي الليبي.

وأوضح التقرير أن الطبيب المتهم حصل على مبلغ 180 ألف فرنك سويسري من أصل مبلغ السفارة الليبية البالغ 935 ألف فرنك سويسري، مشيرا إلى أن المحكمة العليا بسويسرا حكمت على الطبيب بالسجن المشروط لمدة 22 شهرا وفي انتظار قرار المحكمة الفيدرالية.

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