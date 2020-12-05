«تعليم الموقتة» تبدأ توزيع المستلزمات الطبية على المؤسسات التعليمية وفق الخطة الدراسية

بدأت وزارة التعليم بالحكومة الموقتة، في توزيع الدفعة الأولي من المستلزمات الطبية الخاصة بالمؤسسات التعليمية من مخازن التعليم فرع بنغازي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن التوزيع يأتي تطبيقا للإجراءات الاحترازية وفق الخطة الدراسية البديلة 2020-2021، التي أعدتها الوزارة التعليم.

وبحسب البيان، استلم عدد من مراقبي مراقبات التعليم ومندوبيهم، مخصصاتهم من المستلزمات الوقائية، المتمثلة في أجهزة قياس حرارة الجسم الإلكترونية ومعقمات الأيدي، فيما «ستتوالى وصول باقي الدفعات تباعاً».

يُذكر أن وزارة التعليم بالحكومة الموقتة، سبق وأعدت في وقت مبكر، جميع الإحصائيات والبيانات الخاصة بالمستلزمات الطبية واستكملت الإجراءات المتعلقة بالخطة الدراسية البديلة وإحالتها إلي جهات الاختصاص.

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