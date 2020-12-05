إيتاميل رادار: رصد طائرة أمريكية تقوم بمهمة استخباراتية قبالة طرابلس وغرب ليبيا

أعلن موقع “إيتاميل رادار” الإيطالي، أن طائرة أمريكية من طراز لوكهيدEP-3E 161410 تابعة للبحرية الأمريكية، غادرت صباح اليوم السبت من القاعدة الجوية سودا باي في جزيرة كريت اليونانية.

وكشف الموقع، أن الطائرة تحركت للقيام بعملية اعتيادية في جمع معلومات استخبارتية عن طريق اعتراض الإشارات، سواء كانت اتصالات بين الأشخاص أو من إشارات إلكترونية غير مستخدمة بشكل مباشر في الاتصالات قبالة طرابلس وغرب ليبيا.

وأوضح الموقع، أن الطائرة غادرت من القاعدة التابعة لحلف الناتو في شرق المتوسط، حوالي الساعة 09:00 بتوقيت وسط أوروبا، وأنه ليس لديه مسار الطائرة الأمريكية في منطقة العمليات، ولكن يمكن تحديد المنطقة بدقة جيدة، لأنه تم تتبعها من قبل متعقب في مالطا.

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