قناة ألمانية: المقاتلون الأجانب ليسوا أكبر مشاكل ليبيا

ترجمة: ياسر محمد – بوابة إفريقيا الإخبارية |

05 December, 2020

نشرت قناة دويتشه فيله الألمانية تقريرا حول التحديات والمصاعب التي تواجه عملية إحلا السلام وإنهاء الصراع في ليبيا.

وقالت القناة إنه خلال الجولة الأخيرة من المحادثات حول مستقبل ليبيا حذرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز من المخاطر التي يشكلها وجود 20 ألف مقاتل أجنبي في البلاد والقواعد العسكرية العشر التي يحتلونها.

وقالت ويليامز للمشاركين الـ 75 في الجولة الثانية من منتدى الحوار السياسي الليبي في 2 ديسمبر الذي انعقد عبر الإنترنت “قد تعتقد إن هؤلاء الأجانب موجودون هنا كضيوف، لكنهم يشغلون منزلك الآن”. وأضافت وليامز – التي تترأس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا- “أنهم السبب وراء تدفق الأسلحة في بلدك، البلد الذي لا يحتاج إلى مزيد من الأسلحة”، مشيرة إلى “إنهم ليسوا في ليبيا من أجل مصلحتك .. إنهم في ليبيا من أجل مصالحهم. لديك الآن أزمة خطيرة فيما يتعلق بالوجود الأجنبي في بلدك“.

والمقاتلون الأجانب الذين تتحدث عنهم ويليامز يأتون من سوريا والسودان وتشاد وروسيا وهم موجودون بسبب رواتبهم العالية.

وعلى المحك في ليبيا احتياطيات ضخمة من النفط والغاز. تعد الدولة أيضًا نقطة عبور مهمة للمهاجرين المتجهين إلى أوروبا فضلاً عن ملجأ للمتطرفين والإرهابيين.

والمقاتلون بالوكالة موجودون في ليبيا على الرغم من حقيقة أن الممثلين الدوليين في المؤتمر حول ليبيا الذي عقد في برلين في يناير 2020 قد وافقوا على الالتزام بحظر الأسلحة -كما جاء في بيانهم المشترك بعد الاجتماع- والامتناع “عن التدخل في النزاع المسلح أو في الشؤون الداخلية لليبيا “.

ومن الواضح أن هذا لم يحدث. ولكن في الوقت نفسه كانت هناك بعض الأخبار الإيجابية. يبدو أن وقف إطلاق النار في أكتوبر بين الحكومتين اللتين تحاولان السيطرة على البلاد صامد.

ومنذ سقوط الزعيم الراحل معمر القذافي في عام 2011 تنافس فصيلان متعارضان على حكم ليبيا: أحدهما برئاسة فايز السراج المهندس السابق وزعيم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس، والآخر الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر إذ كان الجيش حتى وقت قريب يسيطر على جزء كبير من البلاد.

المصالح الدولية في ليبيا

أسفرت المحادثات التي قادتها الأمم المتحدة في تونس في نوفمبر لتشكيل حكومة انتقالية عن اتفاق لإجراء انتخابات في ديسمبر 2021. هل يعني ذلك أن ليبيا تقترب أخيرًا – بعد أكثر من ست سنوات من القتال المستمر وما يقرب من عقد من الصراع المسلح – تقترب للسلام، أو على الأقل نوع من الحل السلمي بين الفصائل المحلية والتأثيرات الخارجية؟.

وقال طارق المجريسي -الزميل في المجلس الأوروبي للشؤون الخارجية-الذي راقب الصراع على مدى العقد الماضي- للأسف لا. وأضاف “من الخارج لا يبدو الوضع في ليبيا بهذا السوء أبدًا، خاصة إذا قارنته بمكان ما مثل سوريا”، مشيرا “لكنها دورة تدهور. الأزمة الليبية لديها هذه القدرة الرائعة على انتزاع الهزيمة من فكي النصر“.

ومن غير المحتمل الآن اندلاع حرب أهلية شاملة، لكن كما قال مجريسي “لا يعني ذلك أنه سيكون هناك سلام”. وأوضح المجريسي أنه خلال اجتماعاتهم المختلفة توصل المشاركون في الصراع في كثير من الأحيان إلى مزيد من الاتفاقات العامة بشأن السياسة “لكن كل ذلك ينهار عند مناقشة التفاصيل العملياتية“.

ويتفق الباحث -الذي عمل في ليبيا من 2012 إلى 2014- مع ويليامز على الأمم المتحدة على أن وجود مقاتلين أجانب يمثل مشكلة. لكن المجريسي قال إن الأمر الأكثر إشكالية هو البلدان التي تدعمهم. وقال إن تلك الدول “لديها مصالح خاصة للغاية في ليبيا، والتي يتم تسييجها”، موضحا “هذا يوقف إيجاد حل لأنه يجب أن يتعلق الأمر بإرضاء تلك البلدان. في حالة روسيا على وجه الخصوص من مصلحتهم حاليًا إبقاء الأطراف منقسمة. إذن كيف تتعامل مع ذلك؟“.

نفوذ المؤسسة الوطنية النفط

من جانبه كشف تيم إيتون الباحث البارز في تشاتام هاوس ومؤلف تقرير عن تطور اقتصاد الحرب في ليبيا أنه ليس متشائمًا تمامًا. وفي أواخر نوفمبر أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أنها ستمنع الأموال من بيع البنزين – مصدر الدخل الوحيد المهم في البلاد – من البنك المركزي إلى أن يتم التوصل إلى حل سياسي للقتال.

وقال إيتون “نظرية النظر إلى نصف الكوب الممتلئ تقول إن هذا وقت الفرصة لإخراج ليبيا من وضعها الراهن”. كان من الصعب دائمًا إيجاد طرق لتحفيز الجهات الفاعلة الإقليمية على تسوية خلافاتهم. “هل سيوفر هذا المزيج من حالة الطوارئ والعملية السياسية فرصة لتغيير البصلة قليلاً؟” –يقصد نحو عملية سلام دائمة-.

ومن ناحية أخرى أضاف إيتون يمكن أن تتسبب حالة الطوارئ المالية التي تلوح في الأفق في جعل الليبيين يشعرون بأن مصالحهم مهددة لتصبح غير راغبين في التجمع. وقال إيتون إن الأمر لا يتعلق فقط بالمال: من الواضح أن هناك مصالح دولية متنافسة يجب أخذها في الاعتبار، فضلاً عن حقيقة أن مؤسسة النفط الوطنية تفرض حاليًا فدية على قيادة البلاد.

وقال إيتون “هذه اللحظة التي نحن فيها الآن – حيث تحاول المؤسسة الوطنية دفع العملية السياسية إلى الأمام – تظهر مدى الخلل في النظام”، مؤكدا “الضوابط والتوازنات التي كانت موجودة في ليبيا قد تآكلت بالفعل الآن. وهذا نتيجة التشرذم طويل الأمد. لذلك أعتقد أنه من غير الواضح إلى أين نتجه في الوقت الحالي.”