شركة الخليج العربي تُكرم متقاعديها بمناسبة حلول ذكرى تأسيسها

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كرّمت شركة الخليج العربي للنفط اليوم السبت مستخدمي الشركة المتقاعدين لعام 2020، وذلك في احتفالية تكريم بمناسبة حلول الذكرى الـ49 لإنشائها بعد تأميم شركة “بريتش بتروليوم البريطانية”.

وجرت احتفالية تكريم المتقاعدين بالقاعة الرئيسية بمقر الشركة في بنغازي، في حضور فضل الله عيسى احتيتة، رئيس لجنة الإدارة بالشركة، حيث ألقى كلمة هنأ فيها كافة مستخدمي الشركة بمناسبة ذكرى التأميم.

وأكد احتيتة، المكلف حديثًا بمهام إدارة مجلس إدارة الشركة، أن “شركة الخليج العربي للنفط لا تنسى أبنائها الذين أناروا الطريق لأجيال تحمل الراية من بعدهم”، متمنياً لهم حياة سعيدة بعد هذا العمر من الكفاح والاجتهاد.

هذا وقدّم رئيس وأعضاء لجنة الإدارة شهادات التقدير والدروع التكريمية والهدايا للمتقاعدين تقديرًا لجهودهم طيلة سنوات عملهم بالشركة.

ويعود تاريخ إنشاء شركة الخليج العربي للنفط، إلى سنة 1971، عندما صدر القانون رقم 115 لسنة 1971 بتأميم الشركة البريطانية (BP) للاستكشاف ليبيا المحدودة وإنشاء شركة وطنية باسم شركة الخليج العربي للاستكشاف.