القوات المسلحة تخصص أرقام هواتف للإبلاغ عن المليشيات والغزاة الأتراك

نشر اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، مساء اليوم السبت قائمة بأرقام هواتف للمواطنين لدعم القوات المسلحة والإبلاغ عن أي تواجد للمليشيات والمرتزقة والغزاة الأتراك.

وبحسب الصفحة الرسمية للناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، كتب “المسماري” منشورا قال فيه: “هواتف للاتصال تهم كل وطني غيور على بلاده وحريتها واستقلالها وأمنها واستقرارها”.

جدير بالذكر أن اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، كان قد اصدر مؤخرا بيانا بشأن عملية ضد التنظيمات الإرهابية في الجنوب الغربي.

وبحسب الصفحة الرسمية للناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، على موقع “فيسبوك”، أوضح “المسماري” أنه في فجر السبت 28/11/2020م نفذت سرايا العمليات الخاصة التابعة للواء طارق بن زياد والكتيبة116مشاة عملية نوعية في منطقة أوباري “حي التراقين وحي الشارب” بالجنوب الغربي استهدفت أحد أوكار تنظيم القاعدة الإرهابي في المغرب الإسلامي.

وأوضح “المسماري” أنه تم خلال العملية الخاصة اعتقال سبعة إرهابيين ينتمون لجنسيات مختلفة على رأسهم الإرهابي حسن الوشي العائد من مالي خلال الأسبوع الماضي بعد نقله أسلحة وذخائر وأموال إلى جناح التنظيم هناك وكذلك اعتقال الإرهابي عمر واشي.

ولفت “المسماري” إلى أن القوات المسلحة صادرت كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة والوثائق الخطيرة، مشيرا إلى أن هذه العملية تأتي في إطار العمليات الأمنية التي تهدف لمطاردة الخلايا الإرهابية التكفيرية والقضاء عليها وإنفاذ القانون وتأكيد هيبة الدولة على كامل إقليمها الجغرافي وتأمين مواطنيها وتحقيق الأمن القومي والمحافظة عليه.