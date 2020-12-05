لتأكيد شرعيتهم.. ثوار الزاوية يطالبون بسرعة إنشاء “الحرس الوطني”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعرب ما يسمى بـ”تجمع قادة ثوار ليبيا” بمدينة الزاوية عن دعمه إنشاء جهاز الحرس الوطني، بحيث يضم غالبية القوات التي شاركت في حرب طرابلس منذ الرابع من أبريل العام الماضي، مؤكدًا استمرار القتال العسكري ضد أي عدوان محتمل.

التجمع ذكر في بيان مرئي، خلال مؤتمر لدعم إنشاء “الحرس الوطني”، أن هذه القوات يجب أن ينظر إليها كجزء من الحل وليست مشكلة أو عائق أمام بناء الدولة، وأنها قوة تساند قوات حكومة الوفاق، والعناصر التابعة لها في الدفاع عن الوطن وضبط النظام الداخلي ضد أي اعتداء أو انفلات أمني، حسب البيان.

وأكد التجمع أنه يهدف إلى دعم جهاز الحرس الوطني، الذي من أبرز أهدافه الحفاظ على قيم ومبادئ “ثورة 17 فبراير” وحماية مكتسباتها، ومساندة ودعم “قوات الوفاق” في الدفاع عن الوطن وحماية ترابه ووحدة أراضيه من أي اعتداءات خارجية أو داخلية، بحسب البيان.

وأضاف أنه من ضمن أهداف الحرس الوطني مساندة الأجهزة الأمنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي للدولة، وحماية المؤسسات الرسمية والبعثات الدبلوماسية والأماكن الاستراتيجية والحيوية، وصد وإخماد أي تمرد عسكري خارج القانون أو أي عدوان إرهابي مسلح، وحماية المؤسسات التشريعية والتنفيذية من أي ابتزاز أو تعد عليها وحماية استقلاليتها.

وذكّر بأن القوات التي صدت ما وصفه بـ”العدوان الغاشم” في أبريل العام الماضي تراقب وتتابع عن كثب كل التحركات المشبوهة التي تحاول عبثًا تكرار اعتداءاتها على مؤسسات الدولة وممتلكات المواطنين، وتستهدف أمنها واستقرارها وقوت الليبيين، مُعربًا عن استعدادها لـ”صد ودحر أي عدوان يحاول المغامرون خوضه على تراب الوطن مرة أخرى”.

ودعا تجمع مايسمي بقادة ثوار ليبيا مؤسسات الدولة التشريعية والجهات ذات الاختصاص بالعمل على دعم جهاز الحرس الوطني المشكل وفق التشريعات والقوانين المعمول بها، والتي يضمن المواطن من خلاله أمنه والحفاظ على سيادة الوطن وسلامة أراضيه، بحسب البيان.

وبيّن التجمع أن جهاز الحرس الوطني جسم شرعي بموجب قانون صادر عن الجهة التشريعية المنتخبة بقرار من المؤتمر الوطني العام رقم 89 لسنة 2014م، والقانون رقم 2 لسنة 2015م بشأن إنشاء الحرس الوطني، والقرار رقم 72 لسنة 2015م، والقرار رقم 52 لسنة 2015م بشأن تكليف رئيسا ونائبا لرئيس الحرس الوطني، والقرار رقم 82 لسنة 2015م بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية للهيكل الإداري والتنظيمي للجهاز.

ودعا الجهات ذات العلاقة بسرعة دعم جهاز الحرس الوطني، مضيفا “حان وقت إنهاء مهزلة تهميشهم وإهدار أبسط حقوقهم واعتبارهم مشكلة يصعب حلها، مُختتمًا “ها هم يقدمون الحل المشروع، ويعلنون انضوائهم بكل انضباط وكفاءة تحت لواء جهاز الحرس الوطني الذي سيكون صمام أمان ليبيا من كل اقتراب داخلي أو خارجي على ليبيا ووحدتها وسيادتها ومدنيتها”.

وتأتي خطوة إنشاء جهاز حرس وطني، لشرعنة قوات حكومة الوفاق، وضمها في جسم واحد موازي للجيش أسوة بالحرس الوطني الإيراني، تحت غطاء دمج القوى المساندة في مؤسسات الدولة، إحياءً لمشروع الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة في خلق جسم موازي لمحاربة الدولة وقت الضرورة.