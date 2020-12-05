“لمة خوت” تجمع أكثر من 1000 شخص من مختلف مناطق ليبيا “صور”

انطلقت من مدينة القريات، رحلة تحت شعار “لمة خوت” وهي الرابعة في سلسلة رحلات نادي الحمادة الحمراء الاجتماعي.

واتخذت الرحلة مسارين قبل التئامها في مفرق مدينة سوكنة بمشاركة نحو 320 سيارة، وأكثر من ألف شخص في رحلة هي الأكبر في تاريخ رحلات نادي الحمادة الحمراء، والتقى مسارا المشاركين في مدينة براك الشاطئ وتحديدا في حي المشاشية حيث أقام الأهالي حفل استقبال كبير للمشاركين في الرحلة، تخللته كلمات ترحيبية وحفل تعارف وعشاء للحاضرين من أغلب المناطق الليبية.

وستكون الوجهة المقبلة – للرحلة التي حظيت بمشاركة واسعة من عدد من المدن والمناطق في ليبيا- مدينة أوباري، ومن ثم غات وجبال أكاكوس وبحيرة قبر عون في رحلة تستغرق 10 أيام جسّد فيها المشاركون صدق شعار الرحلة ” لمة خوت”، عبر جلسات الحوار والدردشات والتعارف بين المشاركين وتعاضدهم في تخطي الصعاب والعوائق التي تواجههم، واهتمامهم ببعضهم كفريق واحد في هذه الرحلة التي ستمر بعدد من حواضر الصحراء المتناثرة كاللؤلؤ في ثنايا رمال أكبر صحارى إفريقيا.

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