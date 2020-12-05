شهادات “مغلوطة” في تقرير صحفي حول المهاجرين في ليبيا

تقرير

نشر موقع “مهاجر نيوز” في نسخته الفرنسية تقريرا، نقلا عن شهادة أحد المهاجرين الأفارقة الذين وصلوا إلى ليبيا، ذكر فيه ما وصفته بشهادات صادمة وفظاعات ارتكبت بحق أحد المهاجرين.

ونقل التقرير بعض هذه الحوادث عن مهاجر كاميروني يبلغ من العمر 37 عاما يدعى كريستيان قال إنه أمضى فترة وصفها بأنها رهيبة في ليبيا، منذ وصوله إلى طرابلس في يوم الخامس من يناير 2017، واستمرت 3 أشهر ونصف.

وبحسب التقرير يذكر كريستيان أن المهربين أخذوا كل أغراضهم وأموالهم وهواتفهم ومجوهراتهم وجميع الأشياء الثمينة لديهم، ومن المعروف أن المهاجرين لا يحملون أثناء تنقلهم سوى القليل من المال وهواتفهم المحمولة، فما هي الأشياء الثمينة والمجوهرات التي كان يحملها كريسيتان، خاصة أنه مهاجر جاء من بلد فقير إلى ليبيا لينتقل إلى أوروبا عبر قوارب الهجرة غير القانونية، وإن كان يملك مجوهرات لماذا لم يبق في بلده.

وتابع كريسيتيان أن الحرب في ذلك الوقت كانت تحاصر طرابلس وكان القتال قريبا منا، في إشارة لبقائه في أحد المعسكرات القريبة من الحرب الجارية حسب حديثه، لكن هنا خانته الذاكرة أو تعمد ذكر معلومات غير صحيحة لأن عام 2017 ومنذ شهر يناير وقت قدوم كريسيتان وبقائه لثلاثة أشهر ونصف لم تشهد العاصمة طرابلس أي حرب بالمعنى الذي وصفه.

ويحمل تقرير “مهاجر نيوز” معلومات مغلوطة براوية أحد المهاجرين بوصف ليبيا أرض الجحيم والتي يتم فيها قتل وتعذيب واغتصاب المهاجرين كل يوم، رغم أن هناك بعض الحوادث نقلت عبر وسائل الإعلام منها ما تم تأكيده ومنها ما تم نفيه، لكن راوية كريسيتان بعيدة كل البعد عن الواقع وإن كان فيها جزء ضئيل من الأمور التي تحدث للمهاجرين وهي معروفة للعامة.

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