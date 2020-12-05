متابعة سير العمل في مركز طبرق الطبي

أجرت لجنة صحية مكلفة، زيارة ميدانية لمركز طبرق الطبي للاطّلاع على سير العمل فيه، ومتابعة النواقص في الأدوية والمستلزمات والكوادر.

وزارت اللجنة المُكونة من مستشارين في الشأن الصحي برئاسة الوزراء في الحكومة الليبية مركز طبرق الطبي لمتابعة وحصر الإمكانات والنواقص، بالإضافة لمتابعة العناصر الطبية والطبية المساعدة والموظفين والعاملين بالمركز، وقد ثمنت اللجنة المجهودات التي تبذل داخل أقسام المركز المختلفة. كما أكدت حرص رئاسة الوزراء على ضرورة تكثيف الجهود في المؤسسات الصحية لتقديم الخدمات المناسبة للمواطن.

يشار إلى أن مركز طبرق الطبي، كان قد أجرى أول عملية جراحة قلب مفتوح للكبار قبل نحو أسبوع، خلال ورشة العمل الثانية التي انطلقت في المركز بهدف إجراء نحو 20 عملية من هذا النوع، وأجريت العملية الأولى لسيدة تبلغ من العمر 40 سنة، وكانت تعاني من ضيق في التنفس بسبب ضيق في الصمام “الأورطي” وضيق في الصمام “الميترالي”، حيث تم تغيير هذه الصمامات بصمامات ميكانيكية بنجاح.

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